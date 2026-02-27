Сергій Разумовський

У 28-му турі англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон на своєму полі сенсаційно обіграв Астон Віллу з рахунком 2:0.

Хоча перед грою саме господарі йшли останніми в турнірній таблиці, а суперник посідав третє місце. Перший тайм минув у напруженій боротьбі без забитих м’ячів, а ключовий момент настав після перерви: на 61-й хвилині Жоау Гомеш скористався своїм шансом і відкрив рахунок, поставивши фаворита у складне становище.

Далі Вілла намагалася відігратися, але Вулвергемптон витримав тиск і вже в компенсований час поставив крапку в матчі — на 90+8-й хвилині відзначився Родріго Гомеш, закріпивши несподівану перемогу аутсайдера над одним із лідерів чемпіонату. Додамо, що минулоріч «вовки» проявляли серйозну активність у півзахиснику Володимиру Бражку, пропонував київському Динамо 20 мільйонів євро. Може врятуються і підпишуть?

Астон Вілла, попри поразку залишилася третьою з 51 очком, однак уже в цьому турі команду Унаї Емері може наздогнати Манчестер Юнайтед (48). Вулвергемптон же залишається поки останнім (13).

АПЛ, 28-й тур

Вулвергемптон – Астон Вілла 2:0

Голи: Жоау Гомеш, 61, Родріго Гомеш, 90+8

Вулвергемптон: Са, Москера, С. Буено, Тоті, Чачуа, Андре (Ґомес, 90), Ж. Гомеш, У. Буену, Белльґар (Арокодаре, 81), Мане, Армстронґ (Р. Гомеш, 90+3)

Астон Вілла: Мартінес, Кеш, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 71), Онана, Луїз (Барклі, 60), Санчо (Бейлі, 60), Роджерс, Буендіа (Абрагам, 71), Воткінс (Аліссон, 86)

Попередження: Москера (45+1), Армстронґ (52), Белльґар (59) – Буендіа (54), Бейлі (75), Кеш (90+3)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Вулвергемптон – Астон Вілла.