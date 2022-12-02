Бразилія експериментальним складом поступилася Камеруну, але виграла групу

Тіте дав відпочити основним виконавцям

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У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії поступилася Камеруну.

Головний тренер «селесао» Тіте випустив у даному матчі експериментальний склад. Проте, навіть резервісти володіли перевагою в грі.

Після перерви камерунці зуміли вирівняти гру. І в компенсований час Абубакар покарав суперника за марнотратство. Форвард залишив свою команду в меншості через другу жовту за зняття футболки.

Бразилія набрала 6 очок і виграла групу G. Швейцарія – друга за додатковими показниками. Камерун випередив Сербію на три бали, уникнувши звання аутсайдера.

ЧС-2022. Група G. 3-й тур:

Камерун – Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Камерун: Епассі, Фе, Ебосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангісса, Нгамале (Нгом-Мбекелі, 86), Шупо-Мотінг, Абубакар, Мбемо (Токо-Екамбі, 64).

Бразилія: Едерсон, Дані Алвес, Мілітао, Бремер, Теллес (Маркіньос, 54), Фред (Бруно Гімараес, 55), Фабіньо, Габріел Жезус (Педро, 64), Родріго (Евертон Рібейро, 55), Мартінеллі, Антоні (Рафінья, 79).

Попередження: Толо, Кунде, Фе, Абубакар – Мілітао, Бруно Гімараес

Вилучення: Абубакар