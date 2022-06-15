Бразильський легіонер «Металіста»: «Я хочу повернутися в Харків»

Пейшото зараз знаходиться на батьківщині

Форвард «Металіста» Матеус Пейшото розповів, чим займався останні 4 місяці. його цитує прес-служба харків'ян.

«Я провів цей період в Бразилії, і він був дуже важкий для мене, адже довелося відновлюватися після травми, отриманої в передсезоння. Я знову почав грати всього кілька днів тому і дуже щасливий. Моя сім'я зіграла важливу роль в цьому процесі. Також вдячний клубу «Сеара», в якому я зараз перебуваю. Тут мені надали всі умови, щоб я зміг одужати від травми і знову грати.

Часто спілкуюся з Демченко, Бодей (Богдан Порох), Ріаскосом, а також з віце-президентом Євгеном Красніковим. Але шалено сумую за всім хлопцям з клубу, адже ми встигли стати однією великою родиною. Є багато повідомлень від фанатів, особливо в Інстаграмме. Завжди намагаюся звертати увагу, відповідати. Намагаюся говорити, що скоро все прийде в норму і все буде добре. Ми переживаємо важкий час, але ми обов'язково виберемося з цього і знову будемо разом. Я люблю Харків! Я хочу повернутися в «Металіст» і в Харків, адже ми з сім'єю встигли закохатися в це місто і людей, що живуть в ньому.

Україна - величезна, яскрава країна, наповнена людьми з великими серцями. Ці люди зберігають на собі життєрадісність, незважаючи на всі проблеми. А Харків - це перлина України. З першого погляду мене підкорив це місто і, звичайно, його головний стадіон. Футбол на «Металісті» - це пристрасне видовище. Стадіон завжди був сповнений днів матчів і відчайдушно підтримував нашу команду. Я найбільше хочу, щоб все це якомога швидше закінчилося, ми повернулися і знову радували жителів України і харків'ян. Я сумую і впевнений, що скоро ми всі разом »

раніше стали відомі цілі «Металіста» на наступний сезон УПЛ.