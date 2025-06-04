Бразильський легіонер Шахтаря може змінити клуб

Гравець цікавий декільком командам

1 день тому

Фото: ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар
Павло Василенко

Павло Василенко

Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін перебуває у сфері інтересів групи клубів Red Bull німецького Лейпцига, австрійського Зальцбурга, американського Нью-Йорка та бразильського Брагантіно.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Шахтар не має наміру продавати Кевіна. Однак вже повісили на нього цінник – 50 мільйонів євро.

Кевін у сезоні 2024/25 років провів за Шахтар 35 поєдинків у всіх офіційних турнірах: дев'ять голів, чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 22-річного бразильця у 12 мільйонів євро.

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