Бразильський легіонер Шахтаря може змінити клуб

Павло Василенко

Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін перебуває у сфері інтересів групи клубів Red Bull німецького Лейпцига, австрійського Зальцбурга, американського Нью-Йорка та бразильського Брагантіно.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Шахтар не має наміру продавати Кевіна. Однак вже повісили на нього цінник – 50 мільйонів євро.

Кевін у сезоні 2024/25 років провів за Шахтар 35 поєдинків у всіх офіційних турнірах: дев'ять голів, чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 22-річного бразильця у 12 мільйонів євро.