Катарська влада хоче заборонити продаж пива під час матчів ЧС-2022
Бразильський пророк передбачив фіналістів чемпіонату світу
Раніше екстрасенс говорив про коронавірус і смерть Єлизавети II
18 листопада 15:48
Як стверджує пророк, за трофей у вирішальному матчі поборються збірна з Південної Америки (найімовірніше Аргентина) і команда з центральної Європи (Франція).
Раніше він передбачав пандемію коронавірус і смерть королеви Великобританії Єлизавети II.
Нагадаємо, чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня.
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