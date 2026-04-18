Сергій Разумовський

У 33-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на своєму полі зіграв унічию з Фулгемом.

У першому таймі головною подією стала травма Алекса Івобі, який на 41-й хвилині залишив поле через пошкодження задньої поверхні стегна. Попри більший контроль м’яча від гостей, найнебезпечніші моменти створили саме господарі: Тіаго не влучив із близької відстані після кутового, а в компенсований час Льюїс-Поттер пробив вище з вигідної позиції.

Після перерви Фулгем додав завдяки високому пресингу, але Лукич і Сессеньйон не скористалися своїми шансами. Брентфорд відповів небезпечним ударом Дамсгора, а Єгор Ярмолюк допоміг команді втримати баланс у центрі поля. Наприкінці Гаррі Вілсон змарнував вихід сам на сам, а Єнсен ледь не вирвав перемогу для господарів, однак Лено врятував Фулгем після штрафного.

Український півзахисник «бджіл» Єгор Ярмолюк продемонстрував не найгірші індивідуальні показники. За підсумками гри хавбек виконав 48 передач, із яких 36 виявилися точними, що становить 75 відсотків. Також він двічі успішно доставив м’яч до штрафного майданчика суперника.

Упродовж зустрічі Ярмолюк мав 57 дотиків до м’яча та показав стовідсоткову ефективність у дриблінгу, реалізувавши єдину спробу обіграшу. Крім того, українець досить активно діяв у боротьбі — виграв 4 із 7 двобоїв. У верхових єдиноборствах він переміг двічі з п’яти спроб, а в боротьбі на землі був бездоганним — 2 виграні дуелі з 2. Також на його рахунку один успішний підкат. Загальна оцінка за матч склала 6,7.

Завдяки цьому результату Брентфорд набрав 48 очок, що може вплинути і на турнірні перспективи іншого українця в АПЛ — захисника Евертона Віталія Миколенка. Його команда має 47 балів і при цьому ще один матч у запасі, тож зберігає хороші шанси в боротьбі за місця, які дають право виступити в єврокубках наступного сезону.

АПЛ, 33-й тур

Брентфорд – Фулгем 0:0

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер, Ярмолюк, Єнсен, Уаттара, Дамсгор, Шаде, Тьяго

Фулгем: Лено, Кастань, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Робінсон, 81), Лукич, Кейрні (Бобб, 81), Вілсон, Сміт-Роу (Кінг, 67), Івобі (Чуквуезе, 43), Родрігу Муніз (Хіменес, 67)

Попередження: Лукич, 6