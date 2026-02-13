Сергій Разумовський

У 31-му турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал зіграв унічию з Брентфордом у важливому матчі на виїзді.

Ще до гри у складі лондонців виникли кадрові проблеми – через хворобу не зміг допомогти команді Саліба, але тренерський штаб господарів на чолі з Кітом Ендрюсом і так підготував оптимальний план захисту, де вінгери регулярно повертались до власних воріт і вдало допомагали оборонцям. Арсенал же обрав обережну стратегію, усвідомлюючи небезпечний статус суперника. Перший тайм пройшов під контролем Брентфорда, який керував ритмом і рідко дозволяв гостям підходити до своїх воріт. Самі лондонці виглядали блідо в атаці та за першу половину не створили жодної гольової нагоди.

Ситуація не змінилася й у другому таймі – Арсенал залишався обережним і не міг завдати жодного удару в площину воріт Келлехера. Вийшов на поле Едегор, але помітних змін в атаці це не принесло. Тим часом Тьяго регулярно шукав нагоди в контратаках, утім його намагання зводилися нанівець зусиллями оборони, а Ярмолюк грамотно діяв у центрі поля, відсікаючи гострих передач. У підсумку гра видалася затягнутою й обережною: господарі більше дбали про захист, гості не ризикували – і здавалося, що рахунок так і залишиться нульовим.

Лише під кінець матчу ситуація змінилася. Кайоде невдало вибив м’яч у простір флангу, Інкап’є підхопив і подав у штрафний, де Мадуеке головою відкрив рахунок для Арсеналу. Однак Брентфорд зумів організувати потужну відповідь: після ауту Кайоде, скидки ван ден Берга і точного завершення від Льюїса-Поттера м’яч опинився у сітці воріт гостей. Наприкінці зустрічі змогу вирвати перемогу мав Тьяго, але його удар заблокував захисник, а згодом Келлехер парирував небезпечний постріл Мартінеллі.

Єгор Ярмолюк провів на полі 72 хвилини, за які виконав 22 передачі, з яких лише одна виявилася неточною — загальний відсоток точності становив 95%. Водночас у боротьбі за володіння м’ячем йому вдалося виграти лише одне з п’яти єдиноборств. У грі він одного разу спробував пройти опонента у дриблінгу, але ця спроба виявилася невдалою. Загалом Ярмолюк зробив 28 дотиків до м’яча, змусив суперника порушити проти себе правила один раз, сам тричі фолив, а також відзначився одним перехопленням. За підсумками зустрічі отримав оцінку 6.4.

Суперники розійшлися миром. Арсенал із 57 очками зберігає лідерство у турнірній таблиці, але вже випереджає Манчестер Сіті лише на чотири бали. Брентфорд (40) продовжує боротьбу за місця у зоні єврокубків.

АПЛ, 26-й тур

Брентфорд – Арсенал 1:1

Голи: Льюїс-Поттер, 71 – Мадуеке, 61

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айєр, ван ден Берг, Генрі (Гікі, 90+5), Ярмолюк (Гендерсон, 73), Янельт, Уаттара, Єнсен, Льюїс-Поттер (Дамсґор, 73), Тьяґо

Арсенал: Рая, Тімбер, Москера, Габріел, Інкап'є (Калафіорі, 81), Езе (Едеґор, 46), Субіменді, Райс, Мадуеке (Сака, 70), Дьокереш, Троссар (Мартінеллі, 81)

Попередження: Янельт (4), Єнсен (53), Уаттара (86) – Габріел (20), Дьокереш (30)