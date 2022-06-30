«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
Бригада арбітрів також зможе виїхати з України для матчу єврокубка
Вітчизняних суддів призначили на гру кваліфікаційного раунду
09:54
Микола Балакін / Фото - УПЛ
Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба UEFA.
«Олімпія» з Любляни прийме «Діфферданж». Головним рефері зустрічі 7 липня призначений Микола Балакін.
На лініях йому допоможуть Олександр Жуков і Олександр Беркут. Четвертий суддя – Олександр Дердо.
Відзначимо, що в кінці травня Кабмін дозволив спортсменам, тренерам, суддям та іншим учасникам міжнародних змагань призовного віку залишати Україну на 30 днів.
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