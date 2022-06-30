Бригада арбітрів також зможе виїхати з України для матчу єврокубка

Вітчизняних суддів призначили на гру кваліфікаційного раунду

Микола Балакін / Фото - УПЛ

Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба UEFA.

«Олімпія» з Любляни прийме «Діфферданж». Головним рефері зустрічі 7 липня призначений Микола Балакін.

На лініях йому допоможуть Олександр Жуков і Олександр Беркут. Четвертий суддя – Олександр Дердо.

Відзначимо, що в кінці травня Кабмін дозволив спортсменам, тренерам, суддям та іншим учасникам міжнародних змагань призовного віку залишати Україну на 30 днів.