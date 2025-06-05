Британський журналіст назвав дві причини для продажу Арсеналом Зінченка

Журналіст Sky Sports Сем Бліц пояснив, чому лондонський Арсенал може продати українського захисника Олександра Зінченка у літнє трансферне вікно.

«Дуже малоймовірно, що Арсеналу доведеться когось продавати, щоб купити нових гравців, враховуючи їхнє сильне фінансове становище. Але щодо того, кого можна продати, щоб залучити кошти, можна подумати, що Олександр Зінченко є претендентом, враховуючи його вік. І, насправді він не є претендентом на вихід у стартовому складі», – цитує Бліца Sky Sports.

У сезоні 2024/25, що завершився, команда набрала 74 очки і фінішувала на другому місці в таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх змаганнях, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.

За інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість 28-річного футболіста становить близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий продати Зінченка в перші дні червня.