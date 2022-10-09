Сімеоне назвав причини несподіваної поразки від «Брюгге» Соболя та Яремчука
«Брюгге» з двома українцями в стартовому складі програв новачку чемпіонату Бельгії
Обидва гравці були замінені
09 жовтня 07:45
«Брюгге » в матчі 11 туру чемпіонату Бельгії несподівано програв новачкові «Вестерло».
За господарів з перших хвилин грали два українця – Едуард Соболь і Роман Яремчук. Обидва матч не дограли і в другому таймі були замінені.
Двічі гості забили в другому таймі і змогли перемогти.
Це друга поразка «Брюгге» в трьох матчах чемпіонату Бельгії. Команда йде 3-ю в таблиці.
Відзначимо, що в Лізі чемпіонів «Брюгге» набрав 9 очок в одній групі з «Атлетіко», «Порту» і «Байєром».
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