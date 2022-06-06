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Буффон: «Найбільше я пишаюся матчем проти «Реалу», хоч й досі не розумію за що мене вилучили»

44-річний воротар «Парми» згадав часи в «Ювентусі»
Футбол Серія А
21:44
Буффон: «Найбільше я пишаюся матчем проти «Реалу», хоч й досі не розумію за що мене вилучили»

Воротар «Парми» Джанлуїджі Буффон пригадав часи в «Ювентусі» і назвав один пам’ятний для нього матч:

«Матч проти «Реалу» в 2018-му, це матч, котрим я пишаюся найбільше. Хоч я й досі не розумію за що Олівер мене тоді вилучив.

Я не ображав його, думаю, хтось з моїх партнерів раз чи два вдарив його по ребрах, але це був не я, хоч і отримав червону картку».

Варто нагадати, що в тому протистоянні з «Реалом» «Ювентус» поступився 0:3 в першому матчі, потім перемагав 3:0 у грі-відповіді, але в компенсований час рефері призначив спірний пенальті.

Раніше повідомлялося, що Буффон залишиться у «Пармі» ще на один сезон.

Сергій Лук'яненко
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