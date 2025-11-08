Буковина відірвалася на чолі таблиці чемпіонату України, Чорноморець виграв лише один матч з останніх шести
Беззаперечний лідер Першої ліги початку сезону продовжує здавати позиції
близько 2 годин тому
Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 8 листопада, у 15-му турі української Першої ліги.
Вікторія вдома несподівано програла Фенікс-Маріуполю: Чернов на 43-й хвилині відкрив рахунок, але після перерви гості оформили камбек – Богданов зрівняв на 71-й, а Сидоренко на 83-й приніс перемогу.
Агробізнес на виїзді впевнено переграв Чернігів. Після рівної першої години гри Кузьмин забив на 62-й, а Войтіховський на 93-й закріпив результат.
Чорноморець у гостях несподівано зіграв унічию з Металістом. Багачинський на 25-й вивів харків’ян уперед, але одразу після перерви автогол Пороха на 47-й зрівняв рахунок.
Буковина на своєму полі розгромила Металург. дубль Дахновського забезпечив комфортну перевагу, а Бойчук на 87-й хвилині поставив крапку.
Буковина набрала 41 очок і вже на дев’ять балів відірвалася від Чорноморця (32) на чолі турнірної таблиці. Одесити виграли лише один з шести останніх матчів. У випадку перемоги в перенесеному матчі Лівий Берег наздожене «моряків».
Перша ліга, 15-й тур
Вікторія – Фенікс-Маріуполь 1:2
Голи: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83
Чернігів – Агробізнес 0:2
Голи: Кузьмин, 62, Войтіховський, 90+3
Металіст – Чорноморець 1:1
Голи: Багачинський, 25 – Порох, 47 (автогол)
Буковина – СК Металург 3:0
Голи: Дахновський, 29, 55, Бойчук, 87
