Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 8 листопада, у 15-му турі української Першої ліги.

Вікторія вдома несподівано програла Фенікс-Маріуполю: Чернов на 43-й хвилині відкрив рахунок, але після перерви гості оформили камбек – Богданов зрівняв на 71-й, а Сидоренко на 83-й приніс перемогу.

Агробізнес на виїзді впевнено переграв Чернігів. Після рівної першої години гри Кузьмин забив на 62-й, а Войтіховський на 93-й закріпив результат.

Чорноморець у гостях несподівано зіграв унічию з Металістом. Багачинський на 25-й вивів харків’ян уперед, але одразу після перерви автогол Пороха на 47-й зрівняв рахунок.

Буковина на своєму полі розгромила Металург. дубль Дахновського забезпечив комфортну перевагу, а Бойчук на 87-й хвилині поставив крапку.

Буковина набрала 41 очок і вже на дев’ять балів відірвалася від Чорноморця (32) на чолі турнірної таблиці. Одесити виграли лише один з шести останніх матчів. У випадку перемоги в перенесеному матчі Лівий Берег наздожене «моряків».

Перша ліга, 15-й тур

Вікторія – Фенікс-Маріуполь 1:2

Голи: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83

Чернігів – Агробізнес 0:2

Голи: Кузьмин, 62, Войтіховський, 90+3

Металіст – Чорноморець 1:1

Голи: Багачинський, 25 – Порох, 47 (автогол)

Буковина – СК Металург 3:0

Голи: Дахновський, 29, 55, Бойчук, 87