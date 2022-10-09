Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки

Берлінський клуб скористався осічкою конкурента

Фото - Уніон Берлін

У дев'ятому турі німецької Бундесліги «Фрайбург» зіграв унічию з «Гертою», «Уніон» переграв «Штутгарт».

Берлінці, що приймали суперника, відігралися та втратили перевагу. На голи Лукебакіо та Сердара відповіли К'єре та Шаде.

Столичний клуб, який грав на виїзді, зумів забити під кінець гри силами Єкеля. Форвард господарів Жирассі примудрився заробити два попередження за п'ять хвилин.

«Уніон» випередив «Фрайбург» на два очки на чолі турнірній таблиці. «Баварія» та дортмундська «Боруссія» відстають від сенсаційного лідера на чотири пункти.

Бундесліга, 9 тур

«Герта» – «Фрайбург» 2:2

Голи: Лукебакіо, 34 (пен.), Сердар, 61 – К'єре, 22, Шаде, 78

«Штутгарт» – «Уніон» 0:1

Гол: Екель, 76

Видалення: Жирассі («Штутгарт», друга ЖК)