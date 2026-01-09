Сергій Разумовський

У 16-му турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на виїзді зіграла внічию з Айнтрахтом.

Господарям двічі доводилося наздоганяти суперника. «Джмелі» відкрили рахунок уже на 10-й хвилині завдяки голу Баєра, однак франкфуртці швидко перехопили ініціативу і відповіли на 22-й: Узун реалізував пенальті, зрівнявши рахунок ще до перерви.

У другому таймі гра знову хитнулася в бік гостей – на 68-й хвилині Нмеча вдруге вивів Боруссію вперед. Проте Айнтрахт, який загалом виглядав переконливішим за грою, знову повернувся в матч: Ебнуталіб майже одразу зробив 2:2. А на останніх хвилинах Дауд вивів уже господарів уперед. Та Чуквуемека на 96-й все ж вирвав нічию для «джмелів».

Франкфуртці володіли ініціативою, створили моментів майже на два очікуваних голи. Однак Боруссія на останніх хвилинах створила моментів на понад один м'яч за моделлю xG й закономірно відігралася.

Боруссія набрала 33 очки і дала шанс Баварії відірватися від себе вже на 11 балів. Айнтрахт (26) наздогнав Штутгарт у боротьбі за єврокубки.

Бундесліга, 16-й тур

Айнтрахт – Боруссія Дортмунд 3:3

Голи: Узун, 22 (пен.), Ебнуталіб, 71, Дауд, 90+2 – Баєр, 10, Нмеча, 68, Чуквуемека, 90+6