Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі суботи, 24 січня, у 19-му турі німецької Бундесліги.

Баварія зазнала сенсаційної першої поразки в поточному сезоні чемпіонату, поступившись Аугсбургу з рахунком 1:2. Мюнхенці вийшли вперед уже на 23-й хвилині – Іто виграв боротьбу в повітрі та головою замкнув подачу Майкла Олісе.

До перерви команда Венсана Компані загалом контролювала гру, створювала моменти й могла збільшувати перевагу, але підвела реалізація. Після відпочинку Аугсбург додав у швидкості та агресії, а ключовими стали стандарти й чіткість у завершенні: на 75-й хвилині Артур Чавес зрівняв рахунок після подачі з кутового, а вже на 83-й Массенго точним ударом низом приніс гостям вольову перемогу. Баварія пішла у фінальний штурм, однак відігратися так і не зуміла.

РБ Лейпциг упевнено забрав три очки в гостях у Гайденгайма, зробивши результат після перерви. У першому таймі господарі витримали тиск і нав’язали фавориту боротьбу, тож на паузу команди пішли без забитих м’ячів. Утім, у другій половині клас гостей дався взнаки: на 62-й хвилині Рідле Баку відкрив рахунок, а далі Лейпциг швидко закріпив перевагу – Нуса та Раум протягом восьми хвилин довели справу до розгромного підсумку, знявши питання щодо переможця.

Боруссія Дортмунд на виїзді без особливих проблем розібралася з Уніоном – 3:0, оформивши комфортну перемогу та не давши супернику реальних шансів зачепитися за результат. Уже на 10-й хвилині Емре Джан реалізував пенальті та задав тон зустрічі, а на старті другого тайму Шлоттербек подвоїв перевагу гостей, ускладнивши завдання берлінцям до максимуму. Крапку наприкінці матчу поставив Баєр, довівши рахунок до великого. Завдяки цій перемозі Дортмунд зберіг за собою другу сходинку з 42 очками, тоді як Уніон залишився в середині таблиці, маючи 24 пункти.

Бундесліга, 19-й тур

Баварія – Аугсбург 1:2

Голи: Іто, 23 – Чавес, 75, Массенго, 81,

Баварія: Урбіг, Мін Дже (Чавес, 85), Та, Іто (Бішоф, 79), Девіс (Мусіала, 61), Павлович, Горецка (Джексон, 79), Олісе, Карл (Кімміх, 61), Діас, Кейн

Аугсбург: Дамен, Чавес (Вольф, 85), Шлоттербек, Цезігєр, Фелльхауер, Реджбечай (Комур, 75), Массенго, Яннуліс, Рідер (Кайтель, 75), Каде (Ессенде, 63)

Попередження: Та

Гайденгайм – РБ Лейпциг 0:3

Голи: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 71

Уніон Берлін – Боруссія Дортмунд 0:3

Голи: Джан, 8 (пен.), Шлоттербек, 54, Баєр, 84