Бундесліга. Відео першої поразки Баварії в сезоні, розгроми від Боруссії та Лейпцига
Аугсбург здобув сенсаційну виїзну перемогу
близько 2 годин тому
Завершилися всі матчі суботи, 24 січня, у 19-му турі німецької Бундесліги.
Баварія зазнала сенсаційної першої поразки в поточному сезоні чемпіонату, поступившись Аугсбургу з рахунком 1:2. Мюнхенці вийшли вперед уже на 23-й хвилині – Іто виграв боротьбу в повітрі та головою замкнув подачу Майкла Олісе.
До перерви команда Венсана Компані загалом контролювала гру, створювала моменти й могла збільшувати перевагу, але підвела реалізація. Після відпочинку Аугсбург додав у швидкості та агресії, а ключовими стали стандарти й чіткість у завершенні: на 75-й хвилині Артур Чавес зрівняв рахунок після подачі з кутового, а вже на 83-й Массенго точним ударом низом приніс гостям вольову перемогу. Баварія пішла у фінальний штурм, однак відігратися так і не зуміла.
РБ Лейпциг упевнено забрав три очки в гостях у Гайденгайма, зробивши результат після перерви. У першому таймі господарі витримали тиск і нав’язали фавориту боротьбу, тож на паузу команди пішли без забитих м’ячів. Утім, у другій половині клас гостей дався взнаки: на 62-й хвилині Рідле Баку відкрив рахунок, а далі Лейпциг швидко закріпив перевагу – Нуса та Раум протягом восьми хвилин довели справу до розгромного підсумку, знявши питання щодо переможця.
Боруссія Дортмунд на виїзді без особливих проблем розібралася з Уніоном – 3:0, оформивши комфортну перемогу та не давши супернику реальних шансів зачепитися за результат. Уже на 10-й хвилині Емре Джан реалізував пенальті та задав тон зустрічі, а на старті другого тайму Шлоттербек подвоїв перевагу гостей, ускладнивши завдання берлінцям до максимуму. Крапку наприкінці матчу поставив Баєр, довівши рахунок до великого. Завдяки цій перемозі Дортмунд зберіг за собою другу сходинку з 42 очками, тоді як Уніон залишився в середині таблиці, маючи 24 пункти.
Боруссія набрала 42 очки та наблизилася до Баварії на відстань у вісім балів.
Бундесліга, 19-й тур
Баварія – Аугсбург 1:2
Голи: Іто, 23 – Чавес, 75, Массенго, 81,
Баварія: Урбіг, Мін Дже (Чавес, 85), Та, Іто (Бішоф, 79), Девіс (Мусіала, 61), Павлович, Горецка (Джексон, 79), Олісе, Карл (Кімміх, 61), Діас, Кейн
Аугсбург: Дамен, Чавес (Вольф, 85), Шлоттербек, Цезігєр, Фелльхауер, Реджбечай (Комур, 75), Массенго, Яннуліс, Рідер (Кайтель, 75), Каде (Ессенде, 63)
Попередження: Та
Гайденгайм – РБ Лейпциг 0:3
Голи: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 71
Уніон Берлін – Боруссія Дортмунд 0:3
Голи: Джан, 8 (пен.), Шлоттербек, 54, Баєр, 84