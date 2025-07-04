Павло Василенко

Іманоль Альгуасіль став новим головним тренером Аль-Шабабу. Про це проінформувала пресслужба клубу з Ер-Ріяду. Деталі контракту іспанського фахівця з саудитським клубом поки не розголошуються.

Для 53-річного Альгуасіля робота з Аль-Шабабом буде першим досвідом роботи за межами Іспанії. Іманоль за час тренерської кар'єри працював лише з одним клубом – Реал Сосьєдадом з Сан-Себастьяну.

Аль-Шабаб у сезоні 2024/25 посів шосту сходинку в підсумковій турнірній таблиці Професійної ліги Саудівської Аравії.

Український голкіпер Георгій Бущан у торішній кампанії відіграв за команду з Ер-Ріяду 12 поєдинків у всіх офіційних турнірах: 24 пропущених м’ячі, жодного матчу на «нуль».