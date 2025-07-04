Бущан отримав нового тренера в Аль-Шабабі
Іспанець перебрався у Саудівську Аравію
близько 2 годин тому
Іманоль Альгуасіль став новим головним тренером Аль-Шабабу. Про це проінформувала пресслужба клубу з Ер-Ріяду. Деталі контракту іспанського фахівця з саудитським клубом поки не розголошуються.
Для 53-річного Альгуасіля робота з Аль-Шабабом буде першим досвідом роботи за межами Іспанії. Іманоль за час тренерської кар'єри працював лише з одним клубом – Реал Сосьєдадом з Сан-Себастьяну.
Аль-Шабаб у сезоні 2024/25 посів шосту сходинку в підсумковій турнірній таблиці Професійної ліги Саудівської Аравії.
Український голкіпер Георгій Бущан у торішній кампанії відіграв за команду з Ер-Ріяду 12 поєдинків у всіх офіційних турнірах: 24 пропущених м’ячі, жодного матчу на «нуль».
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