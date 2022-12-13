Буяльський обійшов Шевченко по іграх за «Динамо»

Він відіграв всі 15 матчів в цьому сезоні в УПЛ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський поліпшив свою статистику в клубі.

Він відіграв всі 15 матчів в УПЛ в нинішньому сезоні. На його рахунку 169 ігор в складі киян.

За цим показником він обійшов Андрія Шевченка. Ймовірно, до кінця сезону Віталій добереться до топ-10 гравців в історії клубу за кількістю ігор.

На його рахунку 10 голів в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Буяльський став кращим гравцем «Динамо» в листопаді.