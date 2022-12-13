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Буяльський обійшов Шевченко по іграх за «Динамо»
Він відіграв всі 15 матчів в цьому сезоні в УПЛ
13 грудня 18:10
Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський поліпшив свою статистику в клубі.
Він відіграв всі 15 матчів в УПЛ в нинішньому сезоні. На його рахунку 169 ігор в складі киян.
За цим показником він обійшов Андрія Шевченка. Ймовірно, до кінця сезону Віталій добереться до топ-10 гравців в історії клубу за кількістю ігор.
На його рахунку 10 голів в нинішньому сезоні.
Нагадаємо, Буяльський став кращим гравцем «Динамо» в листопаді.
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