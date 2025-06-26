Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський відповів на запитання Футбол 24 про перші кроки в тренерській кар'єрі та поділився думками щодо життя після футболу.

— Віталію, ви продовжили контракт із Динамо навесні. При цьому ви вже думаєте піти на футбольну пенсію після завершення кар'єри, оскільки вчитеся на тренера?

— Я не думаю просто... У мене була можливість піти на тренерські курси, і я хочу розвиватися у футболі, тому тільки через це я й пішов вчитися. У мене є контракт із Динамо, хочу грати. Не знаю, скільки ще часу зможу виступати. Але поки я буду грати, зроблю все, щоб допомагати Динамо.

— Чи бачите себе тренером у майбутньому?

— У принципі, не бачу себе поки після закінчення кар'єри кимось, але пішов уже на тренерську ліцензію, отримав категорію В і, напевно, буду далі в цьому напрямку просуватися.

Але те, що я побачив за свої 15 років у великому футболі – це дуже нелегка доля тренера. Сьогодні є перемоги, завтра, не дай Боже, немає – і ти вже не головний тренер, а шукаєш іншу роботу. Якщо буде можливість, після закінчення кар'єри спробую себе тренером, але не потрібно розпочинати, мені здається, одразу з посади головного наставника. Треба йти потихеньку.