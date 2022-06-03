Битва за Піренейський півострів, Швейцарія довела, що в дивізіоні А повинна бути Україна. Як пройшов ігровий день Ліги націй

А рашистська недодержава знову об*сралася

Пройшов перший масштабний ігровий день Ліги націй 2022/23. Вашій увазі головні його результати. рашистське недодержава не грало свій матч проти Албанії, тому що UEFA послав росію нах*й. Іспанія - Португалія 1: 1 голи: Мората, 25 - Рікарду Орта, 82 Іспанія: Унаї Симон, Аспілікуета, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер (Коке, 63), Гаві (Льоренте, 81), Сарабія, Мората (де Томас, 70), Ферран Торрес (Ольмо, 63). Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселье, Пепе, Данилу Перейра, Геррейру, Моутінью (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 81), Бернарду Сілва, Отавіо (Роналду, 62), Андре Сілва (Гедеш, 62), Рафаел Леау (Рікарду Орта, 72). попередження: Сарабія (36), Моутінью (38), Бернарду Сілва (39), Льоренте (72), Матеуш Нунеш (83), Геррейру (89), Бускетс (90), Пепе (90). Швейцарія, яка хитрістю викинула Україну з дивізіону А, програла навіть Чехії. Чехія - Швейцарія 2: 1 голи: Кухта, Соу, 58, автогол - Окафор, 44 Чехія: Вацлік, Цоуфал, Брабец, Крейчі, Зима, Зелені (Матею, 87), Соучек, Саділек (Калва, 84), Янкто (Лінгр, 68), Кухта (Пешек, 68), Гложек (Юречка, 87). Швейцарія: Зоммер, Відмер, Шер, Ельведі, Родрігес (Лотомба, 87), Соу (Цубер, 68), Варгас (Сеферович, 87), Джака, Фройлер, Окафор (Шакірі, 68), Емболо (Гавранович, 90). попередження: Брабец (20), Ельведі (31), Шер (35), Крейчі (80). Сербія - Норвегія 0: 1 гол: Холанд, 26 Сербія: Мілінковіч-Савич, Велькович (Еракович, 75), Міленкович, Павлович, Лазович (Живкович, 69), Костич (Радоніч, 69), Гудель (Йович, 46), Мілінковіч-Савич, Лукич (Груйіч, 69), Мітровіч. Норвегія: Нюланд, Педерсен, Страннберг, Естігор, Мелінг, Ельюнуссі (Рюерсон, 88), Еурснес (Торстведт, 76), Едегор, Берге (Делі, 75), Холанд (Торсбю, 67), Кінг (Серлот, 46). попередження: Еурснес (3), Мітровіч (61), Мелінг (82). Словенія - Швеція 0: 2 голи: Форсберг, 39, пен, Кулусевскі, 88 Словенія: Хмар, Стоянович, МЕВЛ (Вербич, 76), Блажіч, Бійол, Сікошек (Карнічник, 65), Куртич, Зайц (Ловріч, 65), Гнізда-Черін, Шпорар (Шешко, 46), Целар (Захович, 82). Швеція: Ольсен, Андерссон (Крафт, 66), Нільссон, Старфельт (Мілошевич, 45), Аугустінссон, Форсберг, Карлстрем (Каюсте, 79), Ольссон (Сванберг, 65), Классон, Кулусевскі, Ісак (Квайсон, 80). попередження: Стоянович (37), Зайц (41), Ольссон (43), Крафт (82), Кулусевскі (85). Ізраїль - Ісландія 2: 2 голи: Абада, 25, Вейсман, 84 - Хельгасон, 42 - Сігурдссон, 53 Ізраїль: Марциано, Даса, Мігел Вітор, Голдберг, Лейднер, Перець (Глазер, 74), Карцев (Барбо, 73), Абу-Фані (Джабер, 61), Соломон, Даббур (Вейсман, 61), Абада (Ацілі, 80). Ісландія: Рунарссон, Сампстед, Гретарссон, Бьярнасон (Оулавссон, 46), Магнуссон, Бьярнасон (Траундарсон, 89), Хельгасон, Харальдссон (Тоурдарсон, 78), Торстейнссон (Андерсон, 78), Сігурдсон (Гондсон). попередження: Хельгасон (17), Карцев (66), Бьярнасон (79), Сігурдссон (82). Нагадаємо, в матчі Іспанія - Португалія (1: 1) Кріштіану Роналду залишився в запасі національної команди вперше за 5 років.

Петро Приходько