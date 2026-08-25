Сергій Разумовський

У першому турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на виїзді здолав Фулгем у матчі першого туру АПЛ-2026/2027. Поєдинок на Крейвен Коттеджі завершився перемогою синіх із рахунком 3:2.

Команда Хабі Алонсо активно розпочала зустріч і відкрила рахунок уже після першої небезпечної атаки. Жоао Педро скористався нагодою та вивів Челсі вперед.

Фулгем не знітився після пропущеного м’яча й поступово перехопив ініціативу. Господарям вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Джошуа Кінга.

Однак ще до перерви Челсі знову вийшов уперед. Морган Роджерс завершив атаку гостей точним ударом і дозволив своїй команді піти на відпочинок із перевагою в один м’яч.

На початку другого тайму сині збільшили відрив. Коул Палмер відзначився голом і зробив рахунок 3:1 на користь лондонського клубу.

Фулгем швидко скоротив відставання. Гонсало Гарсія забив другий м’яч господарів і повернув дачників у гру.

У заключній частині зустрічі Фулгем мав кілька нагод, щоб зрівняти рахунок. Джошуа Кінг був близький до дубля, але його удар парирував Роберт Санчес.

Також господарі претендували на призначення пенальті після падіння Келвіна Бессі у штрафному майданчику Челсі. Проте арбітр не побачив порушення правил і показав футболісту жовту картку за симуляцію.

Челсі міг остаточно зняти питання щодо переможця, коли Жоау Педру вдруге вразив ворота Фулгема. Однак гол скасували через офсайд.

У підсумку команда Хабі Алонсо втримала перевагу та розпочала новий сезон АПЛ із перемоги. Для іспанського тренера цей матч став першим офіційним тріумфом на чолі Челсі.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик не потрапив до заявки команди на поєдинок. Ще один ексвінгер Шахтаря Кевін вийшов на заміну в складі Фулгема.

У другому турі Челсі 30 серпня прийме Брайтон. Того самого дня Фулгем зіграє на виїзді проти Сандерленда Тімура Тутєрова.

АПЛ, 1-й тур

Фулгем – Челсі 2:3

Голи: Кінґ, 23, Гарсія, 54 – Педро, 1, Роджерс, 41, Палмер, 49

Фулгем: Лено, Кастань, Бессі, Куенка, Робінсон (Муніз, 82), Берґе (Сессеньйон, 73), Івобі, Бобб (Чарльз, 67), Кінґ, Паласіос (Кевін, 73), Гарсія

Челсі: Санчес, Ачемпонґ, Лакруа, Колвілл, Ґюсто (Нету, 76), Джеймс, Лавія (Фернандес, 65), Гато (Чаваррія, 65), Палмер (Естевао, 83), Роджерс (Кенда, 83), Педро

Попередження: Бессі (76), Кастань (88) – Колвілл (5), Лавія (12), Джеймс (75)