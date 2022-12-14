МЮ готовий купити у «Челсі» Пулішича
«Челсі» буде шукати форварда взимку після травми свого гравця
Броя вилетів до кінця сезону
14 грудня 21:28
Нападаючий «Челсі» Армандо Броя вибув до кінця сезону.
У контрольному матчі албанець пошкодив коліно. Йому доведется робити операцію і провести півроку поза грою.
Таким чином, «Челсі» доведеться шукати форварда взимку, повідомляє Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що «сині» домовилися про трансфер Крістофера Нкунку з «Лейпцига». Ймовірно, на цьому вони не зупиняться.
«Челсі» йде 8-м в таблиці АПЛ.
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