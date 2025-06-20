Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Клубного чемпионату світу Фламенго здобув вольову перемогу над Челсі.

Здавалося, що все буде легко для «синіх». Уже на 13-й хвилині відзначився Педру Нету, відкривши рахунок для англійців.

Проте у другому таймі ініціатива цілком перейшла до Фламенго. Енріке зрівняв рахунок, а після точного удару Даніло андердогу вдалося вже вийти вперед.

Чорна смуга для підопічних Енцо Марески продовжилася – Джексон на 69-й хвилині залишив команду в меншості. Бразильці продовжили тиск, і Воллес Ян наприкінці зняв усі питання щодо переможця.

Фламенго набрав шість очок і майже гарантував собі перемогу в групі D. Челсі з трьома балами опустився на другу сходинку. Есперанс і Лос-Анджелес (по 0) ще не зіграли свій матч туру.

Клубний чемпіонат світу. Груповий етап, другий тур

Фламенго – Челсі 3:1

Голи: Енріке, 62, Даніло, 66, Воллес Ян, 83 – Педру Нету, 13

Фламенго: Россі, Веслі (Варела, 82), Данілу, Перейра, Лукас, Пульґар, Жоржиньйо, Жерсон (Уоллес Ян, 82), Де Арраскаета (Енріке, 56), Араужо (Педру, 90+2), Плата (Майкл, 90+2)

Челсі: Санчес, Ґюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья, Джеймс (Лавія, 64), Кайседо, Палмер (Ґію, 85), Фернандес (Мадуеке, 85), Нету, Ділеп (Джексон, 64)

Попередження: Жерсон, 74, Пульґар, 85, Плата, 90+2 – Кайседо, 11, Нету, 23, Ділеп, 45+2

Вилучення: Джексон, 69

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Фламенго – Челсі.