Спортивний юрист Ден Чепмен вважає, що лондонський Челсі має право подати до суду на українського вінгера Михайла Мудрика, який нещодавно отримав офіційні звинувачення справі щодо порушення антидопінгового регламенту від Футбольної асоціації Англії.

«Це дуже рідкісний крок, але така можливість у них є. Вони можуть стверджувати, що купили гравця за 80 мільйонів фунтів, він порушив контракт, і тепер цей гравець практично нічого не коштує.

Небагато клубів захочуть так вчинити, тому що тоді клуб показує своїм майбутнім гравцям, що якщо вони підпишуть контракт, але щось піде не так, то потім вони ще й можуть залишитися винними клубу. Такого, як правило, не трапляється, але це може статися. Наразі є ознаки того, що Челсі повністю підтримує свого гравця, і хто знає, чи це виправдана позиція».

