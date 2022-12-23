Менді вважає, що його національність завадила йому потрапити в топ-30 претендентів на Золотий м'яч
«Челсі» може продати Менді. Йому вже знайшли заміну
Воротар втратив статус першого номера
23 грудня 22:10
Воротар «Челсі» Едуар Менді може покинути команду.
У цьому сезоні він втратив статус першого номера. На його місце Грем Поттер воліє Кепу Аррісабалагу.
У команді роздумують над майбутнім сенегальця. Його готові продати вже в січні, повідомляє FootMercato.
На його місце вже бачать голкіпера «Брайтона» Роберта Санчеса. Його хоче запросити в команду Поттер.
Менді цікавий «Мілану» і «Монако».
Коментарі 0