«Челсі» може продати Менді. Йому вже знайшли заміну

Воротар втратив статус першого номера

Воротар «Челсі» Едуар Менді може покинути команду.

У цьому сезоні він втратив статус першого номера. На його місце Грем Поттер воліє Кепу Аррісабалагу.

У команді роздумують над майбутнім сенегальця. Його готові продати вже в січні, повідомляє FootMercato.

На його місце вже бачать голкіпера «Брайтона» Роберта Санчеса. Його хоче запросити в команду Поттер.

Менді цікавий «Мілану» і «Монако».