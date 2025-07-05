У рамках чвертьфінальної стадії клубного чемпіонату світу відбувся захоплюючий поєдинок між бразильським Палмейрасом та англійським Челсі. Матч пройшов на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії та подарував уболівальникам напружену боротьбу до самого фінального свистка.

Рахунок було відкрито вже на 16-й хвилині, коли Коул Палмер точно пробив по воротах суперника і вивів Челсі вперед - 1:0. Однак після перерви бразильці зуміли відігратися. На 53-й хвилині Естевао Вілліан потужним ударом з відскоком від поперечини відновив рівність - 1:1.

Розв'язка настала ближче до закінчення матчу: на 83-й хвилині голкіпер Вевертон невдало зіграв і записав автогол на свій рахунок, що знову дозволило Челсі вийти вперед - 2:1.

Таким чином, команда з Лондона святкує перемогу та проходить у півфінал, де її суперником стане ще один представник Бразилії Флуміненсе.

Клубний чемпіонат світу, чвертьфінал

Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія) – 1:2

Голи: Естевао Вілліан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)