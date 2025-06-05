Челсі придбав забивного нападника Іпсвіча

На гравця претендували інші топклуби АПЛ

близько 13 годин тому

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ФК Челсі офіційно оголосив про придбання 22-річного форварда Іпсвіча Ліама Делапа. Контракт із гравцем розрахований до літа 2031 року.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Іпсвіч, який вилетів з Прем’єр-ліги, отримає за трансфер нападника суму в 30 мільйонів фунтів.

У минулому сезоні Делап провів 37 матчів у Прем’єр-лізі, забив 12 голів і зробив 2 результативні передачі. Делапом цікавилися також Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

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