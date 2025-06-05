Челсі ухвалив важливе рішення щодо Мудрика

Лондонський Челсі офіційно повідомив, що з початком нового сезону англійський хавбек Коул Палмер виступатиме під десятим номером.

Раніше цей номер належав українському вінгеру Михайлу Мудрику, який наразі відсторонений від участі у матчах через допінговий скандал. До переходу на 10 номер Мудрик грав за синіх під номером 15.

У кампанії 2024/25 Мудрик провів 15 матчів за клуб, у яких відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами. Палмер провів 46 поєдинків, забив 15 м'ячів і віддав 12 асистів за той же період.

Востаннє український футболіст виходив на поле у складі Челсі 28 листопада - це був поєдинок Ліги конференцій проти Хайденхайма, який завершився перемогою 2:0. Результати допінг-проби B Мудрика досі не оприлюднено. У разі підтвердження порушення Михайлу може загрожувати дискваліфікація на чотири роки.

Раніше повідомлялося, що Мудрик опублікував фотографію з фіналу Ліги конференцій.