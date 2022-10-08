«Челсі» впевнено обіграв «Вулверхемптон»
«Челсі» в матчі 10 туру АПЛ впевнено обіграв вдома «Вулверхемптон».
Зустріч вийшла легкою для «синіх». Гості вирішили відсидітися в захисті, але пропустили перед перервою від Хавертца.
А на початку другого таймі свій гол вже забив Пулішіч, подвоївши перевагу господарів. «Челсі» довів матч до перемоги, забивши третій. Броя відзначився дебютним голом.
Лондонці поліпшили своє турнірне становище, ставши четвертим. «Вовки» в зоні вильоту.
АПЛ. 10-й тур:
«Челсі» – «Вулверхемптон» 3:0
Голи: Хавертц, 45 + 3, Пулішич, 54, Броя, 89
«Челсі»: Аррісабалага, Аспіликуэта, Кулібалі, Чалоба, Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чік (Ковачіч, 66), Пулішич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72), Галлахер (Чуквуемека, 86), Хавертц (Зіеш, 86).
«Вулверхемптон»: Жозе Са, Семеду, Кілмен, Гомеш, Кастро (Аіт-Нурі, 72), Моутінью, Поденсе, Матеуш Нунеш, Діего Коста (Хван Хі Чхан, 57), Траоре (Кэмпбелл, 72), Гедеш (Ходж, 46).
Коментарі 0