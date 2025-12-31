Сергій Разумовський

У 19-му турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на своєму полі зіграв внічию з Борнмутом, колишнім клубом українця Іллі Забарного — 2:2.

Доля зустрічі фактично вирішилася вже у перші півгодини. Гості відкрили рахунок на 6-й хвилині завдяки голу Брукса, після чого Челсі швидко відповів – на Палмер реалізував пенальті. Фернандес вивів лондонців уперед, але перевага протрималася недовго: на 27-й хвилині Клюйверт знову відновив паритет, зробивши рахунок остаточним (2:2).

Після такого бурхливого старту в подальшому команди не змогли дотиснути одна одну, тож рахунок, встановлений у першій половині тайму, так і залишився фінальним. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик у цьому матчі участі не брав – він знову пропустив гру через дискваліфікацію у допінговій справі.

АПЛ, 19-й тур

Челсі – Борнмут 2:2

Голи: Палмер, 15 (пен.), Фернандес, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27

Челсі: Санчес, Ачемпонґ (Джеймс, 46), Чалоба, Фофана, Ґюсто, Кайседо, Фернандес, Естеван (Ґіттенс, 90+3), Палмер (Педро, 63), Ґарначо (Нету, 46), Делап (Сантос, 87)

Борнмут: Петрович, Хіменес, Хілл, Сенесі, Трюффер, Таверньє, Скотт, Брукс (Адлі, 78), Клюйверт (Сміт, 90+3), Семеніо, Еванілсон (Унал, 82)

Попередження: Кайседо, 4 – Таверньє, 84