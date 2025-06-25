Челсі з дебютним голом Делапа розгромив Есперанс і вийшов до 1/8 фіналу КЧС. Відео
«Сині» тричі забили у ворота скромного суперника у компенсований час
40 хвилин тому
У третьому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі без проблем розгромив Есперанс Туніс (3:0).
«Сині» не залишили шансів скромному клубу. Двічі англійці тричі відзначилися в компенсований час обох таймів. Адарабіойо відкрив рахунок, а слідом Делап забив свій дебютний м’яч за клуб.
«Аристократи» продовжили домінування після перерви. Остаточну крапку встановив Джордж на 97-й хвилині.
До вашої уваги огляд матчу.
Челсі набрав шість очок у групі D і в останній момент ввірвався до 1/8 фіналу. Несподівано виграв квартет Фламенго (7). Есперанс (3) і Лос-Анджелес (1) вирушили додому.
Клубний чемпіонат світу-2025. Груповий етап, третій тур
Есперанс – Челсі 0:3
Голи: Адарабіойо, 45+3, Делап, 45+5, Джордж, 90+7
Есперанс: Бен Саїд, Бен Алі, Меріах, Туґай, Бен Хаміда, Геніші (Бушіба, 72), Оґбелу, Ян Сассе (Жебалі, 83), Конате (Тка, 83), Моквана (Дербалі, 46), Жабрі (Родріґес, 56)
Челсі: Йорґенсен, Ачемпонґ, Адарабіойо, Бадіашиль, Ґюсто (Сарр, 83), Лавія (Ессуґу, 59), Дьюсбері-Голл, Фернандес (Сантос, 68), Мадуеке, (Джордж, 67) Делап (Ґіу, 59), Нкунку
Попередження: Дербалі, 87, Оґбелу, 90+2
Раніше команда, яка двічі зазнала розгромів із загальним рахунком 0:16, зуміла сенсаційно відібрати очки у Боки Хуніорс (1:1).