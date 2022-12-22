31-річний хавбек Челсі відповів на питання про своє майбутнє
«Челсі» заплатить 12 мільйонів євро шведському клубу за 20-річного форварда
Фофана пройде медогляд в клубі
22 грудня 18:07
Нападаючий «Мольде» Давід Фофана стане гравцем «Челсі».
«Сині» заплатять за 20-річного івуарійця 12 мільйонів євро. Трансфер оформлять в найближчі дні.
Фофана пройде медогляд в лондонському клубі вже сьогодні, повідомляє Sky Sports. На гравця також претендували «Брайтон» і «Брентфорд».
Свій шанс він отримає вже в цьому сезоні. «Челсі» через травми позбувся двох нападників до кінця сезону.
Також «сині» близькі до підписання форварда «Лейпцига».
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