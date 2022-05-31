Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
«Челсі» заплатив за Лукаку понад 100 мільйонів фунтів, а тепер готовий віддати його в оренду
«Інтер» має намір повернути нападника
29-річний нападник «Челсі» Ромелу Лукаку може вернутися до «Інтеру». Нізаар Кінселла повідомляє, що лондонський клуб готовий віддати форварда в оренду.
Клуби наразі ведуть перемовини з приводу бельгійця. Челсі розглядає можливість відпустити гравця в оренду, але хоче за неї 12 мільйонів євро. Окрім того, в контракті має бути прописана угода про викуп.
«Челсі» викупив Лукаку у «Інтера» за 101 мільйон фунтів стерлінгів. У сезоні, що завершився, бельгієць в 44 матчах забив 15 м’ячів і здійснив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Лукаку готовий піти на серйозне зниження зарплати, щоб повернутися в Італію.
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