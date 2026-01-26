Сергій Разумовський

У 22-му турі італійської Серії А Ювентус на своєму полі взяв переконливий реванш у Наполі, перетворивши матч, від якого чекали нервів, на демонстрацію холоднокровної ефективності. У грудні в Неаполі господарі домінували і перемогли 2:1, але цього разу картина була іншою: туринці виглядали зібранішими й краще готовими кадрово, а обидва тренери навіть скасували передматчеві пресконференції, що лише підкреслювало напруження довкола поєдинку.

Початок зустрічі пройшов під тиском Ювентуса та швидкими виходами в атаки. Консейсау навісом ледь не закрутив м’яч у ворота, Маккенні головою пробив неточно, а Тюрам після перехоплення влучив у поперечину. Перший гол прийшов після серії рикошетів: Локателлі закинув у штрафний, Девід відтиснув захисника і забив. Наполі більше володів м’ячем у першому таймі, але майже нічого не створив, тоді як Ювентус міг подвоїти перевагу — Буонджорно виніс із лінії після удару Консейсау, а Мерет потягнув постріл Локателлі.

Після перерви Наполі знову не додав конкретики, а Ювентус грамотно засушив гру, звівши її до єдиноборств і зупинок у центрі поля. У такому темпі туринці добили суперника після помилки Жезуса: Міретті та Їлдиз розіграли, м’яч рикошетом відскочив до Костича, який пробив низом здалеку.

Ювентус набрав 42 очки та впритул наблизився до Наполі (43), який уже опустився на четверту сходинку.

Серія А, 22-й тур

Ювентус – Наполі 3:0

Голи: Девід, 22, Їлдиз, 77, Костич, 86

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер, Келлі, Камбіазо (Костич 60), Локателлі (Коопмейнерс 88), К. Тюрам, Маккенні, Консейсау (Кабал 60), Їлдиз (Гатті 88), Девід (Міретті 77)

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Жезус, Буонджорно, Гутьєррес (Беукема 74), Лоботка, МакТоміней, Спінаццола, Елмас (Джоване 70), Вергара (Лукаку 79), Хойлунд

Попередження: Їлдиз, 57 – Жезус, 34, Вергара, 73