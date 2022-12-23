Чемпіон світу-2018 оголосив про завершення кар'єри

Матюіді грав в МЛС

Півзахисник Блез Матюіді оголосив в Twitter про завершення кар'єри.

Він вирішив піти після закінчення сезону в МЛС. 35-річний француз виступав за «Інтер» Майамі.

За свою кар'єру Блез пограв в ПСЖ, «Ювентусі», «Сент-Етьєні» і «Труа». Також він провів 84 гру за збірну Франції в період з 2010 по 2019-й роки.

Разом з триколірними він став чемпіоном світу-2018 і зайняв друге місце на Євро-2016.

Він є чемпіоном Франції та Італії.