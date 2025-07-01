Павло Василенко

Колишній чемпіон світу Франк Мілль перебуває в критичному стані після смертельного нещасного випадку.

Мілль входив до складу збірної Німеччини під керівництвом Франца Бекенбауера, яка виграла чемпіонат світу в 1990 році. Однак останні місяці виявилися драматичними для нього і його близьких.

У 66-річного чоловіка стався серцевий напад у травні, незабаром після приземлення в Італії, де він мав взяти участь у зйомках документального фільму про збірну Німеччини.

Як повідомляє Bild, серце Мілля зупинилося в таксі. Після декількох хвилин реанімації його доставили до лікарні, де ввели в медикаментозну кому.

Стан футболіста залишається критичним, хоча він уже вийшов із коми.

Під час ігрової кар'єри Мілль виступав за Рот-Вайсс, Боруссію Менхенгладбах, Боруссію Дортмунд і Фортуну Дюссельдорф.

У складі збірної Німеччини провів 17 матчів.