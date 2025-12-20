Павло Василенко

Колишній півзахисник збірної Франції Крістіан Карамбе став співвласником італійського клубу Санремезе, який виступає в Серії D. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Карамбе придбав 37,5% акцій команди. Такий самий пакет дістався підприємцю Теодоросу Орнітопулосу, тоді як чинний президент Алессандро Масса зберіг за собою 25% і продовжить очолювати клуб.

Наразі Санремезе грає у четвертому дивізіоні, однак нове керівництво не приховує амбіцій – команда має намір піднятися щонайменше до третього рівня італійського футболу.

Карамбе – чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції – добре знайомий з італійським футболом. У 1995–1997 роках він захищав кольори Сампдорії, а місто Сан-Ремо залишило у нього особливі спогади.

«Я познайомився з президентом клубу Массу на благодійному заході. Він розповів про своє бачення розвитку команди, і я зрозумів, що це надзвичайно цікавий виклик. Я працюю стратегічним консультантом в Олімпіакосі, але це мій перший досвід прямого інвестування. Ми проведемо аудит, проаналізуємо структуру клубу та залучимо нових партнерів. Сан-Ремо – перлина Лігурії, місто з мільйонами туристів, і футбольна команда має стати його цінністю», – заявив Карамбе.

Француз також з теплом згадав роки, проведені в Італії, гру за Сампдорію, зустрічі з легендами Серії А та подальший переїзд до Іспанії, де він став частиною тріумфального Реала, який у 1998 році повернув собі титул найкращого клубу Європи.