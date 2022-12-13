Чемпіон Туреччини знову спробує підписати Довибка взимку

Форвард не впевнений, що покине команду

Нападаючий «Дніпра-1» Артем Довибк знову цікавий «Трабзонспору».

Турецький чемпіон не залишає спроб підписання українця. Влітку їм це зробити не вдалося.

За Артемом турки стежать вже не один рік, але сам форвард не розглядає такий варіант, повідомляє Fanatik.

Раніше він повідомляв, що навряд чи покине «Дніпро-1» взимку.

Свій трансфер він розглядає вже влітку. Інтерес до нього є з боку клубів Італії.