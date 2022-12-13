Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Чемпіон Туреччини знову спробує підписати Довибка взимку

Форвард не впевнений, що покине команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 17:49
Чемпіон Туреччини знову спробує підписати Довибка взимку

Нападаючий «Дніпра-1» Артем Довибк знову цікавий «Трабзонспору».

Турецький чемпіон не залишає спроб підписання українця. Влітку їм це зробити не вдалося.

За Артемом турки стежать вже не один рік, але сам форвард не розглядає такий варіант, повідомляє Fanatik.

Раніше він повідомляв, що навряд чи покине «Дніпро-1» взимку.

Свій трансфер він розглядає вже влітку. Інтерес до нього є з боку клубів Італії.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Артем Довбік СК Дніпро-1 Трабзонспор

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022
«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 15:06
На аукціон виставили майно «Дніпро Арени» та базу «Дніпра-1»
На аукціон виставили майно «Дніпро Арени» та базу «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11 грудня 17:29
Форвард «Динамо» зізнався, що лідерство «Дніпра-1» в УПЛ – не дивина
Форвард «Динамо» зізнався, що лідерство «Дніпра-1» в УПЛ – не дивина
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 грудня 13:46
Більше жоден матч УПЛ не буде зіграний у 2022 році
Більше жоден матч УПЛ не буде зіграний у 2022 році
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 грудня 19:31
ЗМІ спростували перехід воротаря «Чорноморця» в «Дніпро-1»
ЗМІ спростували перехід воротаря «Чорноморця» в «Дніпро-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 грудня 14:39
Довбик: «Україна виступила б на ЧС-2022 краще, ніж Уельс»
Довбик: «Україна виступила б на ЧС-2022 краще, ніж Уельс»
Футбол Збірна України
06 грудня 12:50

Новини: Футбол

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Чемпіонат світу з футболу
11:10
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Ліга чемпіонов UEFA
11:02
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Українські легіонери
10:50
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Чемпіонат світу з футболу
10:39
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Футбол в Європі
10:28
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини