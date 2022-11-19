Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється

Світова першість розпочнеться цього тижня

Фото: FIFA

Вже 20-го листопада в Катарі стартує 22-й чемпіонат світу з футболу. Турнір триватиме до 18 грудня, коли івизначиться новий чемпіон світу. Катар вперше у своїй історії приймає турніру такого масштабу.

Навколо ЧС-2022 вже давно багато скандалів та гучних новин. У цьому розділі нашого сайту можна знайти всі новини про чемпіонат світу з футболу, а тут ми вестимемо для вас онлайн – про найцікавіше, сенсаційне та незвичайне, чим вже здивував ЧС-2022.

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