Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Вже 20-го листопада в Катарі стартує 22-й чемпіонат світу з футболу. Турнір триватиме до 18 грудня, коли івизначиться новий чемпіон світу. Катар вперше у своїй історії приймає турніру такого масштабу.
Навколо ЧС-2022 вже давно багато скандалів та гучних новин. У цьому розділі нашого сайту можна знайти всі новини про чемпіонат світу з футболу, а тут ми вестимемо для вас онлайн – про найцікавіше, сенсаційне та незвичайне, чим вже здивував ЧС-2022.
- Левандовський не виходитиме на поле з капітанською пов'язкою з кольорами прапора України.
- Володар Золотого м'яча Карім Бензема може пропустити перший матч чинного чемпіона світу збірної Франції у Катарі.
- Роналду шокував! Він розповів, коли може завершити свою кар'єру.
- Пива на матчах чемпіонату світу не буде!
- Ходіть на футбол, і вам за це заплатять! Не вірите? У Катарі буде саме так!
- Через операцію ми навряд чи побачимо одного із найяскравіших гравців на ЧС-2022.
- Великий Імператор Франческо Тотті назвав збірні, які вважає фаворитами ЧС-2022.
- Перед матчем-відкриття чемпіонату світу його вже назвали договірним.
- Хто з футболістів з-поміж учасників ЧС-2022 найдорожчий?
- Головний тренер однієї зі збірних вважає, що його команда заслуговує на титул!
- Ерлінг Холанд назвав своїх фаворитів чемпіонату світу.
- ТОП-10 найдорожчих складів збірних-учасниць ЧС-2022.
- У ФІФА продовжують грати у миротворців та пропонують поставити на паузу війну росії в Україні.
- Призові у Катарі будуть рекордними в історії чемпіонатів світу з футболу!
- Чемпіонат світу ще не розпочався, а деякі збірні вже закликають виключити з-поміж учасників ЧС-2022! Гучна заява.
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