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Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється

Світова першість розпочнеться цього тижня
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:30
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Фото: FIFA

Вже 20-го листопада в Катарі стартує 22-й чемпіонат світу з футболу. Турнір триватиме до 18 грудня, коли івизначиться новий чемпіон світу. Катар вперше у своїй історії приймає турніру такого масштабу. 

Навколо ЧС-2022 вже давно багато скандалів та гучних новин. У цьому розділі нашого сайту можна знайти всі новини про чемпіонат світу з футболу, а тут ми вестимемо для вас онлайн – про найцікавіше, сенсаційне та незвичайне, чим вже здивував ЧС-2022.

- Левандовський не виходитиме на поле з капітанською пов'язкою з кольорами прапора України.

- ТОП-5 фаворитів ЧС-2022.

- Володар Золотого м'яча Карім Бензема може пропустити перший матч чинного чемпіона світу збірної Франції у Катарі.

Роналду шокував! Він розповів, коли може завершити свою кар'єру.

Пива на матчах чемпіонату світу не буде!

- Ходіть на футбол, і вам за це заплатять! Не вірите? У Катарі буде саме так!

- Через операцію ми навряд чи побачимо одного із найяскравіших гравців на ЧС-2022.

- Великий Імператор Франческо Тотті назвав збірні, які вважає фаворитами ЧС-2022.

- Перед матчем-відкриття чемпіонату світу його вже назвали договірним.

- Хто з футболістів з-поміж учасників ЧС-2022 найдорожчий?

- Головний тренер однієї зі збірних вважає, що його команда заслуговує на титул!

Ерлінг Холанд назвав своїх фаворитів чемпіонату світу.

- ТОП-10 найдорожчих складів збірних-учасниць ЧС-2022.

- У ФІФА продовжують грати у миротворців та пропонують поставити на паузу війну росії в Україні.

- Призові у Катарі будуть рекордними в історії чемпіонатів світу з футболу!

- Чемпіонат світу ще не розпочався, а деякі збірні вже закликають виключити з-поміж учасників ЧС-2022! Гучна заява.

Тарас Праведний
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Карім Бензема Кріштіану Роналду Чемпіонат світу з футболу-2022

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