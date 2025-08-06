«Чому він вирішив, що заб'є Пафосу?» Футболісту Динамо перепало за марнотратство
Чемпіон України поступився в кваліфікації Ліги чемпонів
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо Київ
Журналіст Андрій Шахов підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).
Так, підвела реалізація. Втратив шанс Ванат. Буває. Сподіваюся, на Кіпрі заб'є. Але мене інше цікавить. Дубінчак за весь час виступів у першій команді Динамо забив аж 1 гол! У всіх турнірах! Чому він раптом вирішив, що сьогодні заб'є другий і замість пасу, що напрошується, в центр вирішив пробити по воротах, - написав Шахов в Telegram.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо - Пафос.
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