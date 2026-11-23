Чорноморець не врятувався на своєму полі. Епіцентр здобув мінімальну перемогу
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Епіцентр здобув виїзну перемогу над Чорноморцем у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок, який 23 листопада відбувся в Одесі, завершився з рахунком 1:0 на користь команди Сергія Нагорняка.
У першому таймі гості діяли активніше та зуміли втілити свою перевагу в забитий м'яч. На 28-й хвилині після серії невдалих передач футболістів Чорноморця м'яч опинився у Запорожця. Він віддав передачу на Кирюханцева, який із гострого кута точно пробив і вивів Епіцентр уперед.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
До перерви одесити не змогли відігратися, тож команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги гостей. У другому таймі Чорноморець намагався змінити перебіг зустрічі, однак рахунок більше не змінювався. Епіцентр зберіг перевагу й забрав три очки.
Після цього матчу команда Нагорняка має 13 балів і посідає десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець із дев'ятьма очками розташувався на 12-й сходинці.
У наступному турі, 28 листопада, одесити зіграють на виїзді проти Динамо. Епіцентр 29 листопада прийматиме ЛНЗ.
УПЛ, 13-й тур
Чорноморець – Епіцентр – 0:1
Гол: Кирюханцев, 28.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026