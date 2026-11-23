Павло Василенко

Епіцентр здобув виїзну перемогу над Чорноморцем у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок, який 23 листопада відбувся в Одесі, завершився з рахунком 1:0 на користь команди Сергія Нагорняка.

У першому таймі гості діяли активніше та зуміли втілити свою перевагу в забитий м'яч. На 28-й хвилині після серії невдалих передач футболістів Чорноморця м'яч опинився у Запорожця. Він віддав передачу на Кирюханцева, який із гострого кута точно пробив і вивів Епіцентр уперед.