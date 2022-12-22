«Чорноморець» попрощався із захисником

27-річний футболіст не підійшов Григорчуку

Сергій Суханов / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Сергій Суханов покинув «Чорноморець». Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний футболіст практично не отримав ігрового часу в осінній частині сезону. В його активі лише 12 хвилин в УПЛ.

До літа 2022 року Суханов захищав кольори «Оболоні». В одеський клуб перейшов як вільний агент.

Раніше «Чорноморець» покинув ще один футболіст, який перейшов улітку.