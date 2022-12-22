Генінсон: «Завдання «Чорноморця» – 10 місце і вище»
«Чорноморець» попрощався із захисником
27-річний футболіст не підійшов Григорчуку
22 грудня 23:20
Сергій Суханов / Фото - ФК Чорноморець
Захисник Сергій Суханов покинув «Чорноморець». Про це повідомляє прес-служба клубу.
27-річний футболіст практично не отримав ігрового часу в осінній частині сезону. В його активі лише 12 хвилин в УПЛ.
До літа 2022 року Суханов захищав кольори «Оболоні». В одеський клуб перейшов як вільний агент.
Раніше «Чорноморець» покинув ще один футболіст, який перейшов улітку.
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