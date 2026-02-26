Павло Василенко

Чорноморець оголосив про відхід з команди двох гравців – хавбека Богдана Білошевського та вінгера Жоао Нето.

«Дякуємо за професіоналізм, характер та внесок у команду. Кожен матч у чорно-синіх кольорах – це частина спільної історії», – йдеться у заяві пресслужби «моряків».

Після 18 турів Чорноморець має у доробку 38 залікових пунктів та посідає третю сходинку в турнірній таблиці Першої ліги. Відставання «моряків» від Буковини, яка лідирує у чемпіонській гонитві, складає десять очок.

У наступному турі одесити на власному полі прийматимуть ЮКСА. Базова дата, на яку заплановано цю гру – 21 березня.

Нагадаємо, що взимку команду знову очолив Роман Григорчук, який змінив на посаді головного тренера Олександра Кучера.