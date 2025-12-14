Сергій Разумовський

У 16-му турі французької Ліги 1 Лілль і Осер видали справжній спектакль, де гості в підсумку вирвали перемогу 4:3.

«Доги» дуже рано повели у рахунку завдяки голу Гаральдссона, а на 38-й хвилині ситуація для Осера ускладнилася ще більше – Нгуа отримав вилучення, залишивши гостей у меншості. Після перерви Осер влаштував камбек: Сінайоко зрівняв рахунок, а за три хвилини потому Акпа отримав другу жовту картку за підніжку, і вже господарі лишилися вже вдесятьох . Однак навіть за таких умов Осер вийшов уперед – на 66-й хвилині м’яч після невдалих дій Мбемби опинився у власних воротах Лілля.

Фінальна частина гри перетворилася на повний хаос. Лілль пішов ва-банк і за дев’ять хвилин забив тричі: спочатку на 77-й хвилині Бенталеб зрівняв рахунок, а на 80-й Діаун вивів гостей уперед. Осер не здався й відігрався завдяки другому голу Сінайоко з пенальті на 83-й хвилині, але на більше господарів не вистачило, а Андре оформив вирішальний гол. Кінцівка матчу ознаменувалася ще й емоційною розвʼязкою: на 88-й хвилині за участь у бійці вилучення отримали Ель-Аззузі та Перро. У підсумку гості, хоч і змусили своїх уболівальників похвилюватися, все ж втримали перемогу в надрезультативному та нервовому поєдинку.

До вашої уваги огляд матчу.

Лілль набрав 32 очки та замикає зону Ліги чемпіонів.

Ліга 1, 16-й тур

Осер – Лілль 3:4

Голи: Сінайоко, 57, 83 (пен.), Мбемба, 66 (автогол) – Гаральдссон, 9, Бенталеб, 77, Діаун, 80, Андре, 86

Вилучення: Акпа, 60, Ель-Аззузі, 88 – Нгуа, 38, Перро, 88