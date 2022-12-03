ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
Аргентина - Австралія 2:1
Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Гудвін, 76
98" Кінець матчу! Аргентина йде далі.
97" Після подачі з лівого флангу м'яч відскочив до Куола, який не переграв голкіпера. Ймовірно, це був останній шанс.
93" Лаутаро, ти чого? Мартінеса вивели на побачення з воротарем і він пробив у його ногу.
90" +7 хвилин!
89" Шок! Мессі протяг м'яч до штрафного майданчика і віддав на Лаутаро Мартінеса, який стояв вільним, і який з кращої в цьому матчі позиції пальнув набагато вище за дальню дев'ятку воріт Австралії.
81" Бегіч увірвався до штрафного майданчика, обіграв захисників і опинився тільки перед воротарем, але Фернандес в останній момент зняв м'яч з ноги. Якби не захисник, то там був би розстріл голкіпера з кількох метрів.
80" Заміна у Аргентини. Монтіель замість Моліни.
80" Заміна у Аргентини. Паласіос замість Мак Аллістера.
76" Гол! Гудвін! Австралієць пробив здалеку і м'яч рикошетом від голови Фернандеса влетів у ворота.
72" Заміна у Австралії. Куола замінив Лекі.
72" Заміна у Аргентини. Лаутаро Мартінес замість Альвареса.
71" Заміна у Аргентини. Акунья замість Тальяфіко.
66" Мессі пробив вище воріт із центральної зони перед штрафним.
65" Месси через центр прорывался к воротам соперника, но уже в штрафной Австралии защитник выбил мяч за пределы поля.
58" Заміна у Австралії. Макргі замість Гудвіна.
58" Заміна у Австралії. Хрустич замість Баккуса.
57" Гол! Альварес! Аргентина запресингувала захист і воротаря Австралії, а Альварес відібрав м'яч у голкіпера і вкотив його у ворота. Дитячі помилки австралійців.
49" Заміна у Аргентини. Замість вінгера Гомеса вийшов захисник Лісандро Мартінес.
46" Почався другий тайм!
45" Кінець першого тайму!
38" Жовта картка у Австралії. Дегенек.
35" Гол! Мессі! Ліонель отримав м'яч у штрафному майданчику і він обвідним ударом низом пробив голкіпера.
17" Дальній постріл від Гомеса був неточним.
14" Жовта картка у Австралії. Ірвін.
11" Перша спроба Австралії вийти до лівого флангу атаки ні до чого не призвела.
7" Мессі збив біля центрального кола Баккус.
1" Матч розпочався!
" Стартові склади:
Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Мак Аллістер, де Пауль, Фернандес, Альварес, Мессі, Гомес.
Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.
Австралія: Райан, Дегенек, Суттар, Роулз, Бегіч, Лекі, Ірвін, Муй, Баккус, Дюк, Макгрі.
Запасні: Редмейн, Вукович, Аткінсон, Карачич, Тіліо, Райт, Макларен, Хрустіч, Мабіл, Девлін, Денг, Куол, Гудвін, Кінг, Каммінгс.
3 грудня на чемпіонаті світу в Катарі стартує 1/8 фіналу, в рамках якої Аргентина зіграє проти Австралії.
Аргентина виграла групу C, набравши 6 очок, програвши Саудівській Аравії (1:2), і перемігши Мексику (2:0) та Польщу (2:0).
Австралія стала другою в групі С, поступившись Франції (1:4) та перемігши Туніс (1:0) і Данію (1:0)
Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.
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