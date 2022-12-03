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ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було

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Футбол Чемпіонат світу з футболу
21:10
ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було

Аргентина - Австралія 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Гудвін, 76

98" Кінець матчу! Аргентина йде далі.

97" Після подачі з лівого флангу м'яч відскочив до Куола, який не переграв голкіпера. Ймовірно, це був останній шанс.

93" Лаутаро, ти чого? Мартінеса вивели на побачення з воротарем і він пробив у його ногу.

90" +7 хвилин!

89" Шок! Мессі протяг м'яч до штрафного майданчика і віддав на Лаутаро Мартінеса, який стояв вільним, і який з кращої в цьому матчі позиції пальнув набагато вище за дальню дев'ятку воріт Австралії.

81" Бегіч увірвався до штрафного майданчика, обіграв захисників і опинився тільки перед воротарем, але Фернандес в останній момент зняв м'яч з ноги. Якби не захисник, то там був би розстріл голкіпера з кількох метрів.

80" Заміна у Аргентини. Монтіель замість Моліни.

80" Заміна у Аргентини. Паласіос замість Мак Аллістера.

76" Гол! Гудвін! Австралієць пробив здалеку і м'яч рикошетом від голови Фернандеса влетів у ворота.

72" Заміна у Австралії. Куола замінив Лекі.

72" Заміна у Аргентини. Лаутаро Мартінес замість Альвареса.

71" Заміна у Аргентини. Акунья замість Тальяфіко.

66" Мессі пробив вище воріт із центральної зони перед штрафним.

65" Месси через центр прорывался к воротам соперника, но уже в штрафной Австралии защитник выбил мяч за пределы поля.

58" Заміна у Австралії. Макргі замість Гудвіна.

58" Заміна у Австралії. Хрустич замість Баккуса.

57" Гол! Альварес! Аргентина запресингувала захист і воротаря Австралії, а Альварес відібрав м'яч у голкіпера і вкотив його у ворота. Дитячі помилки австралійців.

49" Заміна у Аргентини. Замість вінгера Гомеса вийшов захисник Лісандро Мартінес.

46" Почався другий тайм!

45" Кінець першого тайму!

38" Жовта картка у Австралії. Дегенек.

35" Гол! Мессі! Ліонель отримав м'яч у штрафному майданчику і він обвідним ударом низом пробив голкіпера.

17" Дальній постріл від Гомеса був неточним.

14" Жовта картка у Австралії. Ірвін.

11" Перша спроба Австралії вийти до лівого флангу атаки ні до чого не призвела.

7" Мессі збив біля центрального кола Баккус.

1" Матч розпочався!

" Стартові склади:

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Мак Аллістер, де Пауль, Фернандес, Альварес, Мессі, Гомес.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Австралія: Райан, Дегенек, Суттар, Роулз, Бегіч, Лекі, Ірвін, Муй, Баккус, Дюк, Макгрі.

Запасні: Редмейн, Вукович, Аткінсон, Карачич, Тіліо, Райт, Макларен, Хрустіч, Мабіл, Девлін, Денг, Куол, Гудвін, Кінг, Каммінгс.

3 грудня на чемпіонаті світу в Катарі стартує 1/8 фіналу, в рамках якої Аргентина зіграє проти Австралії.

Аргентина виграла групу C, набравши 6 очок, програвши Саудівській Аравії (1:2), і перемігши Мексику (2:0) та Польщу (2:0).

Австралія стала другою в групі С, поступившись Франції (1:4) та перемігши Туніс (1:0) і Данію (1:0)

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.

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