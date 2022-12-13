ЧС-2022. Аргентина розгромила Хорватію. Як це було

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Аргентина – Хорватія 3:0



Голи: Мессі, 34 (п.), Альварес, 39, 69

95 "Кінець матчу! Аргентина – перший фіналіст чемпіонату світу.



90" +5 хвилин.

87" Заміна у Аргентини. Фойт замість Моліни.



86" Заміна у Аргентини. Корреа замінив Мак Аллістера.

85" Ловрен на дальній штанзі не зміг замкнути скидання Перішича.

83" Дібала закинув м'яч до правого флангу штрафного на Мак Аллістера, який пробив повз ближню стійку.

81" Заміна у Хорватії. Маєр замість Модрича.

74" Заміна у Аргентини. Дібала замість Альвареса.

74" Заміна у Аргентини. Паласіос замість Де Пауля.

72" Заміна у Хорватії. Лівая замість Крамарича.

71" Жевта картка у Аргентини. Отаменді.

69" Мессі протяг м'яч на правому фланзі, потім змістився у штрафний майданчик і викотив м'яч на Альвареса – 3:0.



68" Жовта картка у Аргентини. Ромеро.

62" Заміна у Аргентини. Лісандро Мартінес замість Паредеса.



58" Мессі вийшов віч-на-віч з голкіпером, але не зміг забити в ближній нижній кут порот – сейв Ліваковича.

53" Влашич послав м'яч у штрафний майданчик з кута поля - Мартінес зіграв на виході.

50" Заміна у Хорватії. Петкович замість Брозовича.



46" Почався другий тайм.

46" Заміна у Хорватії. Влашич замість Пашалича.

46" Заміна у Хорватії. Оршич замість Соси.

45" Кінець першого тайму.

42" Мак Аллістер після подачі кутового небезпечно пробив головою з відскоком від газону в дальній нижній кут, але Лівакович урятував ворота.

41" Де Поль з 18 метрів потужно пробив по воротах і було б небезпечно, якби під м'яч не поставився Гвардіол.

39" Гол! Альварес! 2:0! Форвард отримав м'яч у центрі поля і пройшов до воріт хорватів і пробив голкіпера.

34" Гол! Мессі! Ліонель потужно пробив під поперечину.

32" Жовта картка у Хорватії. Ковачичу за суперечки.

32" Жовта картка у Хорватії. Ліваковичу за фол.

32" Пенальті! Альварес вийшов на побачення з Ліваковичем і слабо пробив, через що м'яч не перетнув лінію воріт. Однак через зіткнення з голкіпером гравець впав, і арбітр призначив пенальті.

31" Перишич увійшов до штрафного майданчика зі свого лівого флангу і неточно пробив по воротах.

25" Після удару Фернандеса в дальній кут Лівакович не без проблем відбив м'яч.



21" Мало моментів у цьому матчі. Гра на нервах.



16" Ловрен намагався пробити головою на дальній штанзі, але йому завадили.

13" Соса з лівого флангу закинув у штрафний майданчик, але м'яч не затримався біля воріт.

6" Аргентинці намагаються пресингувати Ліваковича.

2" Де Поль закинув на хід Моліні, який промчав до лицьової лінії і зробив надто сильну передачу на партнера.

1" Матч розпочався!

" Стартові склади:



Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Пауль, Паредес, Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Гомес, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Ковачич, Брозович, Модріч, Пашалич, Крамарич, Перишич.

Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Баришич, Ерліч, Майєр, Влашич, Ліва, Петкович, Будимир, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич.

13 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в 1/2 фіналу Аргентина зіграє проти збірної Хорватії.



В 1/8 фіналу Аргентина з рахунком 2:1 обіграла Австралію, а в чвертьфіналі в серії пенальті виграла у Нідерландів (2:2, пен. 4:3).

Хорватія в 1/8 фіналу пройшла Японію (1:1, пен. 3:1) і в чвертьфіналі Бразилію (1:1, пен. 4:2).

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.