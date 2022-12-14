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ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі? ПРОГНОЗ

½ фіналу. 14 грудня. 21.00. Аль-Хаур. Стадіон «Аль-Байт Стедіум». Трансляція: «Суспільне» та MEGOGO
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 19:22
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?

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Марокко пише історію, Франція - іде до мети

Знайти вболівальника, який би не симпатизував збірній Марокко на цьому чемпіонаті світу, складно. Дивовижна історія, в якій для африканської збірної склалося все – чудова організація гри, при якій команда пропустила лише один м'яч у п'яти матчах, абсолютна відданість тренерським ідеям, командний дух і, звичайно, сильні лідери, такі як Хакім Зієш, Ашраф Хакімі, чи Яссін Буну. Марокканці в історичному для своєї країни, і для всієї Африки півфіналі Мундіалю. І на шляху до нього команда, що знаходиться на 22-й позиції рейтингу ФІФА, здолала Бельгію (2), Іспанію (7) та Португалію (9). Попереду – номер 4, та чинні чемпіони світу французи, і можливий успіх марокканців вже не видається чимось фантастичним.

Що стосується самої Франції, то «Les Blues», маючи амбітну мету вперше за 60 років двічі поспіль виграти чемпіонат світу, поки на шляху до неї зі значними труднощами не стикаються. Більше того, двоє з найкращих бомбардирів турніру – в команді Дешама. І ні Мбаппе, ні Жиру зупинятися не збираються. Єдине, що може хвилювати – французи пропускають у кожному матчі, тут п’ять з п’яти, а власне пропустивши від Марокко, можна і не відігратися (Португалія підтвердить).

Прогноз від Parimatch Ukraine

На думку експертів Parimatch Ukraine «атласські леви» мають мало шансів на гідний опір у грі проти чинних чемпіонів світу. Перемога представників Африки оцінюється котируванням 7.60, тоді як на виграш «триколірних» можна поставити за 1.55. Нічия йде за курсом 3.90.

Не варто очікувати результативну гру. На те, що суперники обміняються голами, виставлено коефіцієнт 2.37. А найімовірніший рахунок у основний час – 1:0 іде за 5.10.

Мбаппе VS Хакімі: хто кого?

Франція та Марокко жодного разу не зустрічалися на офіційному рівні, але зіграли 5 товариських поєдинків. Статистика на боці французів, вони виграли 3 матчі, ще дві гри закінчилися результативною нічиєю 2:2, в тому числі і остання зустріч цих суперників у 2007му році.

І якщо Франція – Марокко – вивіска не найгарячіша, то ось Мбаппе проти Хакімі звучить точно гаряче. Ці двоє – нове покоління зірок світового футболу, і їх дуель може стати справжньою прикрасою майбутнього матчу. Лівий нападник ПСЖ та правий захисник парижан один проти одного в своїх національних збірних. Лівий фланг атаки Франції буде палати, і вирішальним може стати саме те, чи стримає Ашраф Кілліана.

А почути емоції матчу можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож готуємося до історичного півфіналу, обирай своїх улюбленців та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!



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