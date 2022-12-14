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ЧС-2022. Франція – Марокко. Онлайн трансляція
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14 грудня 07:15
14 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в 1/2 фіналу Франція зіграє проти збірної Марокко.
В 1/8 фіналу Франція з рахунком 3:1 обіграла Польщу, а в чвертьфіналі Англію (2:1).
Марокко в 1/8 фіналу пройшло Іспанію (0:0, по пен. 3:0) і в чвертьфіналі Португалію (1:0).
Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.
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