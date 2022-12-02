ЧС-2022. Камерун обіграв Бразилію. Як це було
Камерун – Бразилія 1:0
Голи: Абубакар, 92Вилучення: Абубакар, 93
99" Кінець матча!
93" Вилучення. Абубакар під час святкування зняв футболку та отримав другу жовту картку.
92" Гол! Камерун! Після подачі з правого флангу Абубакар головою пробив точно під ближню штангу.
90" +9 хвилин!
86" Заміна у Камеруна. Нгом-Мбекелі замість Нгамале.
85" Жовта картка у Гімараеса.
84" Рафіньї накрутив Толо у правій частині штрафного майданчика і прострілив, а меч ще й пролетів між ніг Ебосса. Гімараес вбіг для замикання, але йому завадили.
81" Жовта картка у Камеруна. Абубакар.
80" Абубакар на розі штрафного переклав м'яч собі під праву і пробив. Захисник зачепив м'яч, і той пролетів повз дальню дев'ятку.
79" Заміна у Бразилії. Рафінья замість Антоні.
78" Нтчам пробив майже з лінії штрафного низом – Едерсон на місці.
68" Заміна у Камеруна. Нтчам замінив Кунде.
64" Заміна у Камеруна. Токо-Екамбі замість Мбемо.
64" Заміна у Бразилії. Педро замінив Жезуса.
59" Епасі продовжить.
58" Епасі вдарився спиною про штангу після невпевненої гри на виході після кутового.
58" Антоні пробив у дальній нижній кут, але Епассі знову на висоті.
57" Мілітао коліном обробив м'яч у серці чужого штрафного майданчика і хльостко пробив по центру – Епассі відбив удар, але не зафіксував, а потім довелося ще раз стрибати за м'ячем, щоб запобігти добиванню.
56" Мартінеллі обіграв Ву і пробив під поперечину, звідки Епассі перевів м'яч на кутовий.
55" Заміна у Бразилії. Гімараєс замість Фреда.
55" Заміна у Бразилії. Евертон замінив Родріго.
54" Заміна у Бразилії. Маркіньос замінив Теллеса.
54" Кунде здалеку пробив по воротах, але м'яч пролетів набагато више.
51" Абубакар пройшов уперед до правого краю штрафного майданчика і пробив у дальній кут, де м'яч трохи розминувся зі штангою.
46" Початок другого тайму!
45+4" Кінець першого тайму!
45+3" Мбемо пробив головою з відскоком від газону, але Едерсон на лінії парирувати удар.
45+2" Родріго в дотик пробив повз стійки.
45+1" Мартінеллі пробив під поперечину, але Епассі врятував ворота.
37" Антоні із правого краю штрафного пробив із-під захисника в руки голкіпера.
34" Алвес зі штрафного пробив вище воріт.
32" Жовта картка у Фая.
30" Родріго зі штрафного пробив у стінку.
28" Жовта картка у Кунде.
22" Фред після рикошету в падінні пробив набагато вище воріт.
16" Подача з лівого флангу від Мартінеллі пішла на голову Ебоссу.
13" Після навісу з правого флангу на далекий край штрафного майданчика Мартінеллі пробив головою – голкіпер врятував.
6" Жовта картка в Бразилії. Антоні.
1" Матч розпочався!
2 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в третьому турі групи G збірна Камеруну зіграє проти Бразилії.
Камерун в першому турі поступився Швейцарії (0:1), а в другому зіграв внічию з сербами (3:3). Бразилія по ходу турніру обіграла Сербію (2:0) і швейцарців (1:0), забезпечивши собі вихід в наступний раунд.
Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 21:00.
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