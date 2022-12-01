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ЧС-2022. Хорватія зіграла внічию з Бельгією. Як це було

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Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 17:45
ЧС-2022. Хорватія зіграла внічию з Бельгією. Як це було

Хорватія – Бельгія 0:0

94" Кінець матчу! Бельгія вилітає з турніру.

92" Заміна у Хорватії. Маєр замість Ковачича.

90" Після подачі Торгана Азара з правого флангу Лукаку не зміг пробити животом у порожні ворота.

88" Заміна у Бельгії. Еден Азар замість Меньє.

87" Тіллеманс прострілив з правого флангу, а Лукаку невдало підставив ногу під м'яч.

83" Хорватія відверто тягне час.

75" Тілеманс заблокував простріл із лівого краю штрафного від Перішича.

72" Заміна у Бельгії. Тілеманса  замість Дендонкера.

72" Заміна у Бельгії. Карраско замінили на Доку.

68" Де Брюйне із гострого кута на правому краю штрафного пробив в ближній кут, де м'яч спокійно забрав Лівакович.

66" Жовта картка у Бельгії. Дендонкер.

64" Заміна у Хорватії. Петкович замість Ліваї.

64" Заміна у Хорватії. Пашаліч замінив Крамарича.

60" Лукаку на добиванні після удару Карраско пробив у праву стійку воріт!

58" Заміна у Бельгії. Торган Азар замість Троссара.

55" Удар Модрича з правого флангу в дальній кут парирував Куртуа.

54" Ковачич з центру штрафного розстрілював ворота – Куртуа все ж таки спас ворота.

52" Де Брюйне з центральної зони перед штрафним пробив над воротами.

50’" Ковачич з лівого краю штрафного пробив під поперечину, але Куртуа дістав мяч.

49" Лукаку отримав момент. Бельгійський велетень на дальній штанзі завершував подачу з кутового – Лівакович забрав до рук.

46" Почався другий тайм!

46" Заміна у Бельгії!. Лукаку замість Мертенса.

45+4" Кінець первого тайму.

45" +4 хвилини.

45" Постріл від Соси з лівого флангу пішов над воротами.

41" Мертенс не розпорядився прострілом Карраско із правого флангу на ближню штангу.

35" Бельгія контролює м'яч.

33" Лівая головою пробив над воротами.

31" Гвардіол перехопив подачу з лівого флангу від Мертенса.

18" Офсайд! Пенальті не буде.

17" Арбітр йде дивитись ВАР.

15" Пенальті! Карраско загрався в центрі свого штрафного та ударив Крамарича.

13" Де Брюйне на завершення контратаки зіграв до лівого краю штрафного, де Мертенс пробив над воротами.

11" Мертенс із правого флангу штрафного прострілив на дальню, де Карраско пробив у голкіпера.

1" Перішич небезпечно пострілив від лівого кута штрафного повз дальню стійку.

1" Матч розпочався!

" Стартові склади:

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модріч, Брозович, Ковачич, Крамарич, Ліва, Перішич.

Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Баришич, Ерліч, Майєр, Влашич, Пашалич, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич

Бельгія: Куртуа, Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген, Менье, Вітсель, де Брюйне, Кастань, Троссар, Мертенс, Карраско.

Запасні: Міньоле, Кастеелс, Теате, Фас, Тілеманс, Лукаку, Е. Азар, Т. Азар, Ванакен, Де Кетеларе, Батшуаї, Опенда, Доку, Дебаст.

1 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в третьому турі групи F збірна Хорватії зіграє проти Бельгії.

Хорвати в першому турі зіграли внічию з Марокко (0:0), а в другому розгромили Канаду (4:1). Бельгія стартувала з перемоги над канадцями (1:0), а потім поступилися марокканцям (0:2).

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 17:00.
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Теги

збірна Бельгії (футбол) збірна Хорватії (футбол)

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