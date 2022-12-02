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ЧС-2022. Південна Корея обіграла Португалію. Як це було

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Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 18:11
ЧС-2022. Південна Корея обіграла Португалію. Як це було

Південна Корея – Португалія 2:1

Голи:  Кім Йонгвон, 27, Хван, 92 – Орта, 5

96" Кінець матчу!

92" Жовта картка автору голу за зняту футболку.

91" Гол! Південна Корея! Після кутового біля своїх воріт Сон Хін Мін втік у контратаку майже без підтримки партнерів. Побачивши відсутність партнерів Сон зупинився, зібрав навколо себе шість захисників і віддав пас на Хвана, який підтримав атаку, тому вже ніхто не заважав пробити Кошту.

90" +6 хвилин.

82" Заміна у Португалії. Бернарду Сілва замість Маріу.

82" Заміна у Португалії. В. Карвалью замість Вітіньї.

81" Заміна у Кореї. Сон Джун Хо замість Кіма Йонгвона.

77" Далот прострілив в центр штрафного, де до Жоау Маріу м'яч не дійшов.

74" Лi Канiн зі стандарту пробив над воротами.

72" Неточно пробив Леао після контратаки.

70" Кім Джин Су знайшов на дальній стійці Сон Хін Міна, удар якого своєю ниркою блокував Канселу.

66" Заміна у Кореї. Хван замість Лі Чжє Сона

65" Заміна у Португалії. Леау замість Невеша.

65" Заміна у Португалії. Андре Сілва замість Роналду.

65" Заміна у Португалії. Пальїнья замість Матеуша Нунеша.

67" Момент у Кореї! Хван отримав пас від Чжона і сильно пробив центром - голкіпер врятував.

56" Сона у штрафному майданчику вивели на ударну позицію, але удар заблокував захисник.

46" Почався другий тайм!

45+2" Кінець першого тайму.

45" +2 хвилини.

42" Роналду не забив у порожні ворота. Вітінья підхопив м'яч на лінії штрафного майданчика і сильно пробив по воротах. Воротар відбив м'яч майже перед собою, а Кріштіану головою у стрибку пробив, але не влучив у порожні ворота.

40" Сон Хін Мін пробив з-за меж штрафного майданчика. Кошта забрав м'яч.

36" Жовта картка у Кореї. Лі Кан Ін.

34" Далот пробив метрів із 30, але голкіпер забрав м'яч.

30" Після пасу Пепе з центру поля Роналду вибіг на побачення з голкіпером, але не переграв його. А потім суддя ще й просигналізував офсайд.

27" Гол! Південна Корея! Кім Йонгвон. Подача від кутового прапорця на ближню стійку завмерла тим, що м'яч від спини Кріштіану Роналду відскочив на Йонгвона і той з метра розстріляв ворота.

17" Корея забила з офсайду. Кім зіграв на добиванні, але опинився поза грою

14" Канселу чудово обіграв захисника на вході до штрафного майданчика і прострілив у воротарський майданчик, де голкіпер перехопив пас на Роналду.

12" Пепе віддав ще одну довгу передачу, але цього разу суперники не дали португальцям прорватися флангом і забити.

5" Гол! Португалія! Пепе довгим пасом через півполя запустив Далота у прорив по флангу. Португалець прострілив у штрафний майданчик, де Орта перевів м'яч у сітку!

1" Матч розпочався!

" Стартові склади:

Південна Корея: Кім Син Гю, Кім Мун Хван, Кім Ен Гвон, Квон Ген Вон, Кім Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ін Бом, Лі Кан Ін, Лі Чже Сон, Сон Хін Мін, Чжо Гю Сон.

Португалія: Діогу Кошта, Діогу Далот, Пепе, Антоніу Сілва, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Вітінья, Матеуш Нунеш, Жоау Маріу, Роналду, Рікарду Орта.

2 грудня на чемпіонаті світу в Катарі в третьому турі групи H збірна Південної Кореї зіграє проти Португалії.

Південна Корея в першому турі зіграла внічию з Уругваєм (0:0), а в другому поступилася Гані (2:3). Португалія стартувала з перемоги над ганцями (3:2), а потім виграла у Уругваю (2:0).

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині. Початок – 17:00.
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Теги

збірна Португалії (футбол) збірна Південної Кореї (футбол)

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